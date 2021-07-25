С начала суток в ЛНР ВСУ четыре раза нарушили перемирие. Фото: штаб ООС

Украинские военные с начала суток четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- На 17.00 25 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Украинские боевик в 5.10 обстреляли Калиново, в 13.15 - Сокольники и дважды - в 14.15 и 15.23 - Желобок. Во время обстрелов военные ВСУ использовали станковые и ручные противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Информация о жертвах среди мирных жителей и разрушениях не поступала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР перестраивают «оборонку»

Государственная корпорация «АЛМАЗ» получит в свою структуру несколько предприятий, в том числе завод «Топаз» (подробнее)