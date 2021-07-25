Во двор к дончанам стали приходить перевязки

Перевязка во дворе дончанки. Фото предоставлено жительницей Донецка Екатериной

Дончане выкладывают в сеть фото перевязок (небольшой хищник, который своим видом очень напоминает хорька), которые приходят к их домам. Не так давно мы сообщали, что зверек заглянул к жительнице города и забился в поддоны. Спустя время о встрече с хищником «Комсомолке» рассказала еще одна жительница города из Петровского района.

- Выходила за дитем в сад, было около четырех часов дня. Сосед подозвал меня и говорит, мол, смотри – енот! Я подошла ближе, а он начал шипеть, но стоял уверенно, сразу поняла, что это не енот и не скунс, - рассказывает Екатерина. - Мы долго стояли и смотрели на него, где-то завелась машина - он испугался и убежал. Кстати, очень быстро бегает. На следующий день в подъезде услышали шорох, это была уже другая перевязка, меньшего размера. Животное забилось в угол, мы вынесли ей рыбную котлету, уже зная, что перевязка питается мясом. Накрыли ее коробкой, чтобы вынести из подъезда. У мужа дури много, но он еле удержал её в коробке. В общем, мы тоже испугались, и выпустили её на улице.

Дончанка сделал вывод, что животные бегут ближе к людям от обстрелов.

Интересный факт: Если перевязка чувствует опасность, она начинает защищаться своим хвостом. Волосы животного становятся дыбом, а свой пушистый хвост она направляет в сторону, откуда чувствует опасность. При этом перевязка может шипеть.

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