В Донбассе украинские боевики поставили бронетранспортеры во дворе под окнами. Фото: Егор Пелепенко

В Счастье, что в Луганской Народной Республике, украинские военные оставили два бронетранспортера БТР-70 во дворе жилого дома. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Народной милиции.

- В зоне ответственности 79-й отдельно десантно-штурмовой бригады ВСУ отмечено нахождение двух бронетранспортеров БТР-70 во дворе жилого дома в населенном пункте Счастье, - говорится в сообщении УНМ ЛНР.

Приезжать квартироваться в подконтрольном Киеву Донбассе для боевиков стало «доброй» традицией. Перемирие Вооруженным формированиям Украины - нипочем.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотные летательные аппараты.

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