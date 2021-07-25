Украинские военные нанесли минометный удар по Горловке. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины обстреляли из минометов горловский поселок Широкая Балка. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Противник начал обстреливать запад прифронтовой Горловки - Широкую Балку - со стороны Новгородского в 13.20, - говорится в сообщении Республики в СЦКК.

Всего боевики выпустил восемь мин 82-го калибра.

Напомним, что за минувшие сутки украинские военные пять раз открывали огонь на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой. Под обстрелы на горловском направлении попали окрестности Железной Балки и Горловки, на донецком - районы поселка шахты «Трудовская», Яковлевки и на мариупольском – Ленинского. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За год Украина совершила на территории ЛНР четыре диверсии

В Республиках Донбасса подсчитали нарушения украинской стороны (подробнее)