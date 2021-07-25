В ЛНР для защиты мирных жителей открыли ответный огонь по ВСУ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Народная милиция ЛНР из-за обстрелов территории Республики со стороны ВСУ открыла ответный огонь по позициям украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в управлении оборонного ведомства.

Ранее украинские военные обстреляли окрестности Калиново и Желобок.

- Руководствуясь указаниями главы Республики и пунктом «е» Дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, наши подразделения открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения, чтобы погасить огневую активность противника и уничтожить огневые точки, откуда велся обстрел, - говорится в сообщении.

Потери украинских вояк уточняются.

Отметим, что попытка представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) задействовать координационный механизм для оперативного установления «режима тишины» была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК. Такое вот «перемирие».

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