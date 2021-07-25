26 июля под Донецком откроется контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19 сообщили, что 26 июля контрольно-пропускной пункт «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд.

- В связи с тем, что ранее Украина в одностороннем порядке сократила время работы своего контрольно-пропускного пункта на один час, пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30, - говорится в сообщении оперштаба.

Для въезда в ДНР необходимо разрешение межведомственного штаба, а для выезда нужна регистрация или прописка в Украине.

При въезде на территорию Республики граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационар для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПП. В случае отрицательного результата - заполняют бланк-согласие на самоизоляцию на дому, в случае положительного результата - направляются в стационар для дальнейшего обследования.

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