В Донбассе украинские военные препятствовали взлету беспилотника ОБСЕ под Семигорьем

Украинские военные препятствовали взлету беспилотника ОБСЕ под Семигорьем. Фото: СММ ОБСЕ

В Донбассе украинские военные глушили беспилотник миссии ОБСЕ при его взлете в районе Смигорья. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- Для недопущения фиксации нарушений боевики 30-й бригады ВСУ применили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» из состава мобильных группы 20-го отдельного батальона РЭБ в районе Семигорья, в связи с чем представители ОБСЕ даже не смогли осуществить запуск беспилотника, - говорится в сообщении.

Эти факты подтверждаются отчетом ОБСЕ от 24 июля 2021 года. Украинские боевики постоянно мешают работать миссии, подавляя каналы управления беспилотниками. Более того – недавно в Донбассе прошли учения по уничтожению воздушных разведчиков ОБСЕ. Украинских военнослужащих обучали сбивать беспилотники. Настолько велик страх боевиков, которые используют перемирие для наращивания военных «мускулов», быть разоблаченными.

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