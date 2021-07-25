Омбудсмен ДНР Дарья Морозова выступила на международном форуме «Форос» в Крыму

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова выступила на форуме в Крыму Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Во время визита в Россию Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова приняла участие в международном молодежном и экспертном форуме «Форос-2021», который проходит с 20 по 27 июля в Крыму.

Омбудсмен Донецкой Народной Республики рассказала молодым участникам об особенностях ведения переговоров в кризисных ситуациях. В частности, Уполномоченный рассказала о механизмах «Минского процесса», деятельности гуманитарной группы, а также о сложностях процесса обмена удерживаемыми лицами между ДНР и Украиной. Общение вызвало живой интерес и отклик со стороны аудитории.

Форум «Форос» проводится с 1999 года и является технологией дополнительного образования для студентов, аспирантов, молодых преподавателей гуманитарных и экономических наук. Участие в форуме принимают ведущие эксперты и аналитики, представители общественности, политики Российской Федерации.

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