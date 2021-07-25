Украинские боевики обстреляли Донецк, Горловку и Ленинское. Фото: штаб ООС

Украинские военные пять раз открывали огонь на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой, выпустив по ее территории почти сорок боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрелы на горловском направлении попали окрестности Железной Балки и Горловки, на донецком - районы поселка шахты «Трудовская», Яковлевки и на мариупольском – Ленинского, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник применял минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

К счастью, среди мирных жителей обошлось без жертв. На Трудовских разрушен жилой дом. За предыдущие сутки ВСУ пять раз нарушили перемирие. Из минометов калибром 120 миллиметров и гранатометов они обстреляли район «Вольво-центра», окрестности Веселого и Старомихайловку в Донецке, а также Сосновкое под Мариуполем.

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