Прошедшие сутки в Донбассе прошли относительно мирно

Несмотря на временное затишье, киевские войска продолжают наращивать силы у линии фронта. Фото: штаб «ООС»

Режим тишины на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой украинские войска нарушили за прошедшие сутки один раз. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зону обстрелов противника попало село Веселое на донецком направлении - по нему выпустили 2 гранаты, - уточнили наблюдатели.

Жертв и повреждений гражданской инфраструктуры нет.

Тем временем в зоне ответственности ЛНР киевские силовики нарушили перемирие два раза за день.

- Обстрелам подверглись окрестности села Желобок. Противник открывал огонь из автоматического станкового гранатомета АГС-17 и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, - сообщили представители Республики.

Напомним, разведка зафиксировала присутствие тяжелого вооружения на подконтрольной Киеву железнодорожной станции в Константиновке, расположенной примерно в 23 километрах от Горловки. ВСУ подтягивают к фронту реактивные установки «Смерч» и ракетные комплексы С-300.

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