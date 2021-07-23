Без нервов и очередей: Как жителям Донбасса получить материнский капитал, не выезжая в Россию

Теперь оформить социальные выплаты на ребенка стало гораздо проще. Фото: ОД «Мир Луганщине»

Оформление страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) поможет получить «подъемные» на ребенка и другие виды социальных выплат без необходимости личного выезда в Россию. Об этом сообщили в общественном движении «Мир Луганщине».

Своим опытом с жителями Донбасса, получившими российское гражданство, поделилась многодетная мать из Ровеньков, член общественной организации Яна Цупко. Совсем недавно она получила СНИЛС и прошла регистрацию на Портале государственных услуг Российской Федерации. Там смогла оформить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и запомнить все необходимые бумаги для получения социальной выплаты на ребенка.

- Уже оформила материнский капитал и на сайте «Госуслуги» РФ сейчас оформляю выплаты на детей к 1-му сентября. Я многодетная мать, у меня трое детей, поэтому мне это помогло. Очень удобно, не надо никуда выезжать и стоять в очередях, - рассказала она.

Для получения СНИЛС и помощи в регистрации на сайте российских госуслуг жителям рекомендуют обращаться в общественные приемные ОД «Мир Луганщине». За консультацией можно также обратиться в проект «Горячая линия» по номерам телефонов: (0642) 93-72-07, (072) 108-55-06 или в колл-центр по номеру 505.

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