В ЛНР продлили льготы на проезд для некоторых категорий граждан

Принятые изменения касаются проезда в городском и пригородном пассажирском транспорте. Фото: Луганский автовокзал

В Луганской Народной Республике продлили действие проездных документов, предоставляющих право льготного проезда в городском и пригородном транспорте. Соответствующие изменения в постановление Совета Министров от 8 июня 2018 года № 326/18 внесло Правительство Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики ЛНР.

- Действие проездных документов, подтверждающих право на 50 процентов скидки по оплате стоимости проезда в пассажирском транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси), продлено до 1 января 2022 года, - сказано в тексте документа.

В постановлении говорится, что право на льготный проезд имеют пенсионеры, пенсия которых не превышает 6 570 рублей; граждане, не имеющие пенсии, но достигшие пенсионного возраста; инвалиды III группы, также не имеющие пенсии, и инвалиды с детства III группы.

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Совета Министров ЛНР.

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