В Донецке прошла премьера долгожданного фильма «Ополченочка»

Роман Разум с бойцами «Спарты» на первой премьере фильма в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

21 июля в Донецке состоялась премьера долгожданного фильма «Ополченочка». На показе в «КиноКульте» присутствовали авторы фильма и исполнители главных ролей. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецка Республика».

— Наш фильм – на 90% настоящая история. Многие сцены снимались на местах тех событий, где происходили настоящие бои. Мы даже заново создавали некоторые места, где стояли блокпосты. Это фильм о героях Донбасса и Новороссии в целом. О том, как мы живем, за что воюем и что для нас самое важное – это воссоединиться с Великой Россией, — отметил автор идеи и оператор-постановщик картины Роман Разум.

Сюжет фильма разворачивается вокруг трех женщин. Мирные жительницы Донбасса попадают в переплет военных событий. Разными путями они приходят в ряды Народного ополчения и становятся членами экипажа танка Т-64-БВ – боевой единицы Народной милиции ЛНР.

Съемки фильма начались еще в 2018 году. Картину закончили спустя 70 рабочих смен. А в 2019 году состоялся предпремьерный показ «Ополченочки». Теперь же фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах Донецка и Тореза. В Дебальцево картину привезут в рамках проекта «Мобкино» общественного движения «Молодая Республика».

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