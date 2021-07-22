«Посмотрели, а потом отпустили»: Дончанин выложил в сеть фото редкой гусеницы

Вот такую красавицу сфотографировал дончанин. Фото: Дружные семьи Донбасса / Игорь Русинов

Житель Донецка поделился с подписчиками донецкой группы Дружные семьи Донбасса снимком необычной гусеницы. Существо желтого окраса с яркими пупырышками синего цвета привлекло внимание не только детей, но и взрослых. Посмотреть и сфотографировать гусеницу собрались больше десяти человек.

- Посмотрели, а потом отпустили, - написал автор поста Игорь.

В комментариях предположили, что эта та самая гусеница, из которой потом образуются бабочки Павлиний глаз.

- Я по детству помню таких, только ярко-зеленых, - отреагировала дончанка Лидия.

- Из-за изменения климата у нас исчезло очень много видов бабочек. Раньше, как приезжаешь в деревню, а их разных ярких было полно. А сейчас даже самых обычных трудно встретить. Сейчас на многие виды можно посмотреть только на выставке насекомых.

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