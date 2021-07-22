В ДНР разыграют Кубок Главы Республики по дворовому футболу

Турнир соберет на поле футболистов разных возрастных категорий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Со 2 августа в ДНР стартует второй по счету республиканский турнир по дворовому футболу на Кубок Главы Республики Дениса Пушилина среди детей и взрослых. В этом году ожидается на порядок больше команд, чем в предыдущем.

— В этом году немного изменился формат проведения, мы дали командам время на подготовку. На горячую линию Минспорта уже поступают звонки о регистрации команд. Больше всех переживают родители детей, ведь ребята проявляют инициативу для участия в данном турнире, — отметил заместитель министра молодежи, спорта и туризма ДНР Николай Тарапата.

В регламенте соревнований три этапа в четырех возрастных группах. Первый этап станет отборочным. Дальше пройдут по четыре команды из каждой зоны проведения турнира – Донецк (2 зоны), Макеевка, Горловка, Енакиево, Иловайск, Старобешевский и Амвросиевский районы. Второй этап будет проводиться с 12 по 19 августа.Третий этап – финал. Он состоится в Донецке 21 августа.

Кубок Главы ДНР по дворовому футболу – масштабное спортивное событие в Республике. Первый по счету турнир прошел в 2020 году. Тогда в нем приняли участие около 300 команд из всех городов ДНР. Причем за победу боролись и воспитанники спортивных школ, и обычные любители. В первый раз победу свою пользу разыграли команды из Донецка и Макеевки.

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