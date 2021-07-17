Солдаты украинской армии по ошибке уничтожили свой дорогостоящий беспилотник

Вину возложили на украинских солдат. Фото: штаб ООС

Военнослужащие украинских вооруженных формирований по ошибке уничтожили свой беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Командованием ОТГ «Север» отдано указание 20 и 305 отдельным батальонам РЭБ на усиление работы с целью недопущения фиксации со стороны ОБСЕ фактов перемещения техники в населенных пунктах, - говорится в сообщении. - В результате «несогласованных действий» между мобильной группой 305 отдельного батальона РЭБ и расчетом БЛА разведывательной роты 59 бригады 16 июля был уничтожен украинский квадрокоптер типа «Mavic Pro».

Вину за утерю дорогостоящих беспилотных комплексов возлагается на личный состав расчетов БЛА.

- Ссылаясь на их низкий профессионализм и неспособность организовывать взаимодействие с подразделениями РЭБ, - добавили в оборонном ведомстве.

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