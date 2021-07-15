Денис Пушилин намерен вступить в ряды всероссийской партии «Единая Россия»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин намеревается вступить в ряды всероссийской партии «Единая Россия». Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции по завершении международного форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов», который прошел сегодня в Донецке.

- Всегда нужно действовать, исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, того, что он считает правильным. Поэтому считаю это абсолютно правильным шагом с моей стороны, - сказал он журналистам.

Напомним, сегодня в Донецке прошел масштабный форум «Россия-Донбасс: единство приоритетов», участники которого рассказали о достижениях современной России в ключевых сферах жизни. Во время проведения форума стартовал прием заявок от желающих пополнить ряды партии РФ «Единая Россия». Одним из первых документы подал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка, а также другие парламентарии, представители молодежных организаций и общественники.

Читайте также

Главные заявления, прозвучавшие на масштабном форуме «Россия-Донбасс: единство приоритетов» в Донецке

В Донецке проходит форум «Россия-Донбасс: единство приоритетов» (подробнее)