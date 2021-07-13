«Красный Крест» передаст в госпитальные базы ДНР 35 кислородных концентраторов

Кислородные концентраторы незаменимы при лечении коронавируса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Больницы ДНР в этом году получат тридцать пять кислородных концентраторов от Международного комитета «Красного Креста». Об этом сегодня сообщила глава Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине Флоранс Флоранс Жиллетт.

- Мы помогаем и будем продолжать помогать учреждениям здравоохранения. В этом году предоставим тридцать пять кислородных концентраторов и индивидуальную защиту персоналу, - рассказала Флоранс Жиллетт.

В прошлом году «Красный Крест» передал Республике такое же количество концентраторов – приборов, которые помогают нормализовать уровень кислорода в крови больных коронавирусом.

Напомним, что сегодня в Донецк прибыла руководитель «Красного Креста» на Украине Флоранс Жиллетт. У нее запланированы встречи с Главой ДНР Денисом Пушилиным, сотрудниками офиса МККК, получателями гуманитарной помощи.

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