В Донецк прибыла глава «Красного Креста» на Украине Флоранс Жиллетт

Флоранс Жиллетт передаст нуждающимся жителям гуманитарную помощь Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине Флоранс Жиллетт прибыла с рабочим визитом в Донецк. Об этом сообщили в донецком офисе МККК.

- У Флоранс Жиллетт запланированы встречи с Главой ДНР Денисом Пушилиным, сотрудниками донецкого офиса «Красного Креста» и получателями гуманитарной помощи, - сообщили в офисе МККК.

В прошлый раз Флоранс Жиллетт приезжала в Донецк в августе 2020 года. Тогда она побывала в прифронтовых поселках и передала нуждающимся жителям гуманитарку. В частности, комбикорм для домашних птиц.

Флоранс Жиллетт работала в штаб-квартире МККК в Женеве, была замглавой по операционной деятельности, ответственным за Восточную Африку, возглавляла миссию Красного Креста в Иране. Главой МККК на Украине стала 3 марта 2019 года.

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