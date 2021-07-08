Нередко технику оставляют прямо под окнами. Фото: Егор Пелепенко

В Донбассе украинские военные пригнали гаубицы и бронетехнику к линии разграничения. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, на железнодорожной станции в Рубежном отмечено нахождение двенадцать самоходных гаубиц «Гвоздика» калибра 122 миллиметра, - говорится в сообщении УНМ.

По сообщению оборонного ведомства, в зоне ответственности 59-й бригады ВСУ вблизи поселка Мироновский выявлены три боевые бронированные машины и три бронетранспортера.

- В жилом районе Лобачево зафиксирована боевая бронированная машина 79-й бригады ВСУ, также во дворе частного дома в Крутой Горе отмечен 120-миллиметровый миномет, - добавили в пресс-службе.

Размещение вооружения и военной техники в городах и селах является нарушением Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

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