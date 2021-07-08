10 июля в ДНР отметят день рыбака

В ДНР отметят день рыбака
Фото: Татьяна Каралёва
10 июля в Новоазовске состоится праздник рыбака «Морские нивы». Об этом сегодня сообщил генеральный директор Республиканского дома народного творчества и кино Максим Романовский, передает Донецкое агентство новостей.
- Мероприятия начнутся с праздничного шествия «Это сказок хоровод, сказка рядышком идет». Участники предстанут в костюмах героев русской классической литературы, связанные морской тематикой. В программу также включены ярмарки, конкурсы, шествие Нептуна, солисты Донецкой филармонии и ансамбль песни и танца «Околица» дадут концерт, - рассказал Максим Романовский.
В течение всего праздничного вечера будет организована работа художественного цеха боди-арта и аквагрима, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Начало - в 17.00.
День рыбака традиционно отмечают в Республике во второе воскресенье июля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полная версия интервью Главы ДНР Дениса Пушилина - «Комсомольской правде»
Руководитель государства ответил на вопросы, которые интересуют жителей Республики (подробности)