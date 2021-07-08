10 июля в ДНР отметят день рыбака

В ДНР отметят день рыбака Фото: Татьяна Каралёва

10 июля в Новоазовске состоится праздник рыбака «Морские нивы». Об этом сегодня сообщил генеральный директор Республиканского дома народного творчества и кино Максим Романовский, передает Донецкое агентство новостей.

- Мероприятия начнутся с праздничного шествия «Это сказок хоровод, сказка рядышком идет». Участники предстанут в костюмах героев русской классической литературы, связанные морской тематикой. В программу также включены ярмарки, конкурсы, шествие Нептуна, солисты Донецкой филармонии и ансамбль песни и танца «Околица» дадут концерт, - рассказал Максим Романовский.

В течение всего праздничного вечера будет организована работа художественного цеха боди-арта и аквагрима, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Начало - в 17.00.

День рыбака традиционно отмечают в Республике во второе воскресенье июля.

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