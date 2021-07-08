Украинские военные шесть раз за сутки нарушили «перемирие» в ЛНР. Фото: штаб ООС

Украинские военные шесть раз за сутки нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка Донецкий, сел Калиновка и Желобок, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник применял 120-миллиметровые минометы, гранатометы разных типов, в том числе противотанковые (СПГ-9, РПГ-7) и стрелковое - нередко крупнокалиберное - оружие.

Как сообщала «КП», в результате обстрела Донецкого множественные осколочные ранения получила мирная жительница. Сейчас за ее жизнь борются медики Кировской городской больницы. В городах и селах постоянно страдают жилье и инфраструктура. Такое вот «перемирие».

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