Глава ДНР Денис Пушилин: Без санкций и ограничений можно было бы более эффективно показать, на что способен Донбасс

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Война в Донбассе продолжается больше семи лет. Чего бы удалось добиться Донецкой Народной Республике, если бы все это время не было боевых действий? Об этом мы спросили Главу ДНР Дениса Пушилина.

– Гораздо большего. Без санкций и ограничений можно было бы более эффективно показать, на что способен Донбасс, - ответил лидер государства. - У нас огромнейший потенциал и трудолюбивые жители – так сложилось исторически. Мы всегда много работали и при этом жили хорошо. Мы к этому готовы. Не будь войны, санкций и ограничений, мы бы ушли далеко–далеко вперед. Но это не значит, что мы будем просто об этом мечтать и не будем ничего делать для того, чтобы к этому прийти. Будем конечно! Несмотря на все ограничения. А когда войдем в мирное русло – тогда держитесь! (Смеется.)

Напомним, Глава ДНР Денис Пушилин в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» ответил на вопросы о ситуации на линии соприкосновения, военном призыве, тарифах на коммунальные услуги и их качестве, цена на продукты, ситуации с состоянием дорог и поэтапной отмене комендантского часа. По ссылкам - первая и вторая часть интервью.

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