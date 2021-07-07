Поэтапная отмена комендантского часа в ДНР: Чего ожидать в сентябре?

До 15 сентября комендантский час в Республике приостанавливается в выходные дни: в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Республике планируется поэтапная отмена комендантского часа. Сейчас - первый этап. В летний период его нет в выходные дни. Какой будет следующий эта и когда жителям стоит ожидать полную отмену ограничений на передвижение в ночное время? На этот вопрос в эксклюзивном интервью «Комсомолке» ответил Глава ДНР Денис Пушилин.

– Мы проводим эксперимент. Нам нужно сделать определенные выводы и посмотреть, как это отражается на уровне преступности и работе наших правоохранительных органов. Исходя из этого, в сентябре мы подведем итоги и предпримем следующие шаги, - заявил лидер Республики. - Надеюсь, они будут идти в сторону снятия ограничений, но не хочется забегать наперед, чтобы не сильно обнадеживать. Сначала подведем итоги, посмотрим, сможем ли мы на это пойти, и объявим об этом. Или, может, придется откатиться назад, чего бы очень не хотелось. О чем уже можно говорить – за это время у нас вернулись те виды преступлений, о которых за последние годы мы забыли. С отменой комендантского часа у нас появились угоны автотранспорта. Это единичные случаи, но за последние годы мы этого не видели. Участились грабежи в ночное время суток.

Руководитель государства отметил, что сейчас уровень преступности в ночное время не критичный.

- Если ухудшений не будет, то мы придем к следующим этапам, - добавил Денис Владимирович.

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