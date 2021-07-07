Владимир Меньшов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Неделя памяти российского актера и кинорежиссера Владимира Меньшова пройдет в столице Донецкой Народной Республики с 8 по 15 июля.

В эти дни в кинотеатрах Донецка – Дом кино «Шевченко», кинотеатр «Звездочка» и кино-культурный центр «Кинокульт» – пройдут бесплатные показы фильмов, созданных при участии Владимира Меньшова.

- Зрители смогут увидеть шедевры советского и российского кинематографа «Москва слезам не верит», «любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Ночной дозор», «Легенда № 17» и другие, - говорится в анонсе.

С 8 по 15 июля в Донецке пройдет неделя памяти Владимира Меньшова

Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни 5 июля в 9.40 в больнице имени Филатова в Выхино. Режиссер был госпитализирован 22 июня. Медики диагностировали у Меньшова вирусную пневмонию, а также дыхательную недостаточность третьей степени. Затем пришел положительный тест на коронавирус.

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