МИД ДНР: Украинская сторона старалась «преуспеть» только в стремлении заработать политические баллы в глазах мирового сообщества

В МИД ДНР сделали заявление. Фото: МИД ДНР

В министерстве иностранных дел Донецкой Народно Республики рассказали о ходе сегодняшних переговоров Контактной группы.

- В ходе очередного раунда переговоров Контактной группы на треке безопасности украинская сторона старалась «преуспеть» только в стремлении заработать политические баллы в глазах мирового сообщества, требуя ответов и решений от посредников – ОБСЕ и Российской Федерации, - заявили в МИД ДНР.

Во внешнеполитическом ведомстве Республики отметили, что замглавы украинской делегации сделал сегодня «громкое» заявление.

- Господин Мережко, сделал «громкое» заявление о том, что Украину якобы заботит жизнь и безопасность мирных жителей Донбасса. В этой связи мы адресовали напрямую киевскому представителю три закономерных вопроса: что же мешает официальному Киеву при такой заботе наконец-то согласовать параметры работы Координационного механизма, ведь именно от его согласования и полноценного запуска напрямую зависит эффективность выполнения Мер по усилению режима прекращения огня, - рассказали в МИД ДНР.

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