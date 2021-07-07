Больше 700 тысяч талонов для оформления паспортов ДНР и РФ выдано «Почтой Донбасса» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На сегодняшний день «Почта Донбасса» выдала больше 700 тысяч талонов для оформления паспортов Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия.

- На сегодняшний день выдано на получение паспорта ДНР 489 678 талонов, на приобретение гражданства РФ - 212 848 талонов, - говорится в сообщении.

В «Почте Донбасса» напомнили, что услуга по записи в электронную очередь на подачу документов для получения паспорта ДНР и гражданства РФ стартовала в Республике с июля 2019 года.

Тем временем жители Донецка с российским гражданством могут подать документы на получение СНИЛС и регистрации на портале Госуслуг теперь могут в районных администрациях столицы.

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