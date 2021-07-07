В ЛНР вынесли приговор пожизненный приговор убийце трех человек

Убийцу приговорили к пожизненному заключению Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Пожизненное лишение свободы – такой приговор вынес Верховный суд Луганской Народной Республики убийце трех человек. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ЛНР.

В ведомстве рассказали, что житель Старобельского района причастен к убийству мужчины и двух женщин.

Преступления подсудимый совершил в сентябре 2016 года. Первой жертвой стал его знакомый. Во время распития спиртного он нанес мужчине несколько смертельных ударов ножом. Тело спрятал в лесу.

- Спустя пару дней подсудимый отправился к родственникам убитого, а именно к его матери и сестре, где во время разговора между ними завязался словесный конфликт, вследствие чего подсудимый, увидев в коридоре лежащий на полке нож, взял его в руку и, приблизившись к женщинам, стал наносить им удары по различным частям тела. В результате полученных телесных повреждений женщины скончались на месте, - рассказали в Генеральной прокуратуре.

Отмечается, что виновность подсудимого полностью доказана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР усилили уголовную ответственность за оправдание нацизма

Теперь под статью закона подпадают и комментарии в сети интернет (подробнее)