В Шахтерске установят бюст Герою СССР Лидии Литвяк

На данный момент, на месте захоронения Лидии Литвяк уже установлен постамент. Фото: администрация Шахтерска

Самой результативной женщине летчику Второй мировой войны, Герою Советского Союза Лидии Литвяк в Шахтерске установят бюст. Памятник появится на месте захоронения героя в селе Дмитровка. Об этом сообщили в городской администрации.

- С целью увековечения памяти Героя Советского Союза, командира звена авиаэскадрильи истребительного полка, старшего лейтенанта Лидии Владимировны Литвяк, на территории мемориального комплекса «Братская могила советских воинов Южного и Юго-Западного фронтов и памятник землякам», расположенного в селе Дмитровка, ведутся строительные работы по установке постамента с бюстом Лидии Литвяк, - рассказали в администрации Шахтерска.

На данный момент, на месте захоронения Лидии Литвяк уже установлен постамент.

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