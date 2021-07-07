В масштабном форуме «Россия-Донбасс: единство приоритетов», который пройдет в Донецке, примут участие порядка 800 человек

15 июля в столице Донецкой Народной Республики пройдет масштабный форум «Россия-Донбасс: единство приоритетов». В Русском центре сообщают, что в мероприятии примут порядка 800 участников из ДНР, ЛНР и РФ.

- Среди участников – представители руководства ДНР, ЛНР и ВПП «Единая Россия», политики, ученые, деятели культуры, ветераны труда, преподаватели и студенты, представители общественных организаций и движений, спортсмены, военнослужащие, - говорится в сообщении.

В Русском центре отметили, что форум посвящен достижениям современной России в политике, культуре, медицине, науке, спорте, образовании, IT-технологиях.

- В ходе мероприятия участники обменяются мнениями о развитии основных сфер жизнедеятельности российского государства, - анонсировали в организации.

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