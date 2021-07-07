Ректору Луганской госакадемии культуры и искусств Валерию Филиппову присвоено звание «Заслуженный деятель искусств ЛНР»

Валерий Филиппов. Фото: ЛИЦ

Почетное звание заслуженного деятеля искусств ЛНР присвоено ректору Луганской государственной академии культуры и искусств Валерию Филиппову. Соответствующий указ подписал Глава Республики Леонид Пасечник.

«За высокий профессионализм, плодотворный и добросовестный труд, преданность своему делу, значительный личный вклад в духовное, культурное, патриотическое развитие и воспитание подрастающего поколения Луганской Народной Республики, а также в связи с 60-летием присвоить почетное звание «Заслуженный деятель искусств Луганской Народной Республики» Филиппову Валерию Леонидовичу», - говорится в тексте указа.

Документ о присвоении почетного звания Филиппову вручили на его персональной фотовыставке, посвященной 60-летнему юбилею.

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