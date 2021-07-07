В Донецке горел терапевтический корпус Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака

В терапевтическом корпусе Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака произошел пожал. Пожарные Донецкой Народной Республики ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.

- По Ленинскому проспекту в Ленинском районе Донецка в терапевтическом корпусе ИНВХ им. В.К. Гусака 6 июля произошел пожар. Погибших и пострадавших в результате пожара нет, - говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве рассказали, что огонь уничтожил распределительный щит и погонный метр электропровода.

- От МЧС привлекалась 14 единиц основной и специальной техники, 56 человек личного состава, - рассказали спасатели.

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