За пять дней в колл-центр по вопросу упрощенного оформления СНИЛС обратились больше 20 тысяч жителей ЛНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

В министерстве связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики сообщили, что с 1 июля более 21 тысячи человек обратились в колл-центр за консультациями по вопросу оформления страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

- С начала работы колл-центра – 21 053 человека обратились в колл-центр, – говорится в сообщении.

Колл-центр по номеру 505 принимает звонки от жителей Республики по вопросам оформления СНИЛС и регистрации учетной записи на Едином портале государственных услуг Российской Федерации.

- Помимо колл-центра, для жителей ЛНР работает горячая линия общественного движения «Мир Луганщине»: (0642) 93 72 07, (072) 108 55 06.

Тем временем, жители Донецка с российским гражданством смогут подать документы на СНИЛС через районные администрации столицы

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