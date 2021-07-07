Пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе: Украина намерена продолжать обстреливать Донбасс и терроризировать его жителей

Украинская армия не прекращает обстрелов (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Представители Украины не заинтересованы в реальном урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом по итогам переговоров заявила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

- Украина намерена продолжать обстреливать Донбасс и терроризировать его жителей, - сказала она. - Представитель киевских властей заявил, что координационный механизм, который построен на прямом взаимодействии представителей Украины и Республик в СЦКК не имеет смысла.

По словам Ковшарь, таким образом Киев прямо заявил, что не намерен выполнять подписанные соглашения и вести прямой диалог с Донбассом.

- Как и ранее, Украина продолжает обстреливать Донбасс, - говорит пресс-секретарь. - За прошедшие две недели на территории ЛНР в результате украинской агрессии погиб один военнослужащий ЛНР и повреждено три жилых домостроения.

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