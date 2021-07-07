Жители Донецка с российским гражданством смогут подать документы на СНИЛС через районные администрации столицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подать документы на получение страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и регистрацию на едином портале государственных услуг Российской Федерации жители Донецкой Народной Республики с российским гражданством теперь смогут через районные администрации столицы и горадминистрацию Моспино. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- В настоящее время жители Донецка с гражданством Российской Федерации могут подать документы на получение СНИЛС и зарегистрироваться на едином портале Госуслуг без выезда в Россию. Для этого нужно обратиться в администрацию района, где вам окажут качественную консультационную помощь, - сообщил Алексей Валерьевич.

Ранее подать документы на получение СНИЛС и регистрацию на портале Госуслуг можно было только в подразделениях Миграционной службы министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

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