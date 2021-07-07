Омбудсмен ДНР рассказала, как прошли переговоры с новым координатором от ОБСЕ Шарлоттой Реландер

Дарья Морозова Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Прошедшие переговоры в гуманитарной подгруппе впервые модерировала новый координатор от ОБСЕ Шарлотта Реландер. Представитель Республики в минской подгруппе по гуманитарным вопросам, омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала об итогах переговоров.

- Очередное заседание подгруппы завершилось без подвижек, - заявила Дарья Васильевна. - Ключевые изменения, произошедшие в составе группы, не стали для украинской стороны импульсом к смене тона ведения переговоров.

Омбудсмен Донецкой Народной Республики отметила, что представители киевской делегации по-прежнему блокируют ключевые вопросы повестки дня.

Тем временем представитель ДНР в подгруппе по безопасности сделал заявление по итогам переговоров в подгруппе. Алексей Никоноров заявил, что Киев превратил обсуждение в подгруппе по безопасности в словесную спекуляцию.

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