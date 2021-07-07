Представитель ДНР в Контактной группе: Достижение мира в Донбассе не является целью руководства Украины

Алексей Никоноров. Фото: ДАН

Во время видеоконференции подгруппы по безопасности украинские представители превратили обсуждение вопросов повестки в словесную спекуляцию. Об этом заявил представитель ДНР в Контактной группе Алексей Никоноров.

Он рассказал, что на каждом заседании, в рамках обсуждения координационного механизма, представители Республики предлагают конкретные практические шаги для верификации нарушений и их последствий.

- В ответ на которые украинская сторона вступает в совершенно бессмысленные и явно политические дискурсы о действующем составе СЦКК и сути координационного механизма, превращая заседания в банальную словесную спекуляцию, - говорит Никоноров. - Полгода мы пытаемся согласовать практически готовый документ, но проблема в том, что достижение мира не является целью Украины. В противном случае, нет ни одного оправдания действиям украинской стороны в части упрямого уклонения от прямого взаимодействия с представителями Республик.

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