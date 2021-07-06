Погода в Донецке: 7 июля ожидается сильный дождь и до +25 градусов тепла

На текущей неделе синоптики прогнозируют в ДНР кратковременные дожди с грозами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С самого утра и до позднего вечера небо в Донецке укроют облака. Сильный дождь начнется еще ночью и продолжится утром. Днем он немного ослабнет и ближе к вечеру прекратится.

Утром температурный фон составит +18…+20 градусов тепла, днем воздух прогреется до +24…+25 градусов по Цельсию.

Ветер восточный, до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746-748 мм ртутного столба.

Напомним, на текущей неделе синоптики прогнозируют в ДНР кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- По данным Гидрометцентра, в первой половине недели будут кратковременные грозовые дожди с температурой воздуха ночью в +16…+21 градус, днем до +22...+27 градусов тепла. Во второй половине недели осадки прекратятся, повышение дневной температуры воздуха составит около +28…+33 градусов, - рассказали в метеослужбе.

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