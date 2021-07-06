Из Горловки в российский Геленджик запустили рейсовый автобус

Из Горловки автобус отправляется в 16.50, а из Геленджика - в 16.45. Фото: Минтранс ДНР

Жителей прифронтовой Горловки в ДНР ожидает хорошая новость - теперь они смогут быстро и с комфортом добраться в расположенный на берегу Черного моря российский город-курорт Геленджик. К услугам пассажиров предоставлен прямой рейсовый автобус. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

- С целью обеспечения потребности населения в перевозках и повышения качества обслуживания пассажиров мы открыли новый регулярный международный автобусный маршрут «Горловка АС (ДНР) - Геленджик АВ (РФ), - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что отправка автобуса будет осуществляться через день. Из Горловки он уходит в 16.50, а из Геленджика - в 16.45. Длина маршрута составляет почти 800 км. В пути пассажиры ориентировочно пробудут до 18 часов.

- Автобус будет следовать через Донецк, Новоазовск (ДНР), Ростов-на-Дону, Краснодар и Новороссийск (РФ), - сообщили в Минтрансе.

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