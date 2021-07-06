В ДНР работают над улучшением качества коммунальных услуг Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Порой жители Республики сталкиваются с тем, что, обращаясь в жилищное управление с той или иной проблемой, получают ответ, что людям даже на зарплаты денег не хватает, не то что на решение беспокоящей проблемы. Какие есть выходы, чтобы люди, исправно оплачивающие коммунальные услуги, не получали такие ответы? На этот вопрос в интервью «Комсомольской правде» ответил Глава ДНР Денис Пушилин.

– Я к этому отношусь негативно, потому что я такой же потребитель этих коммунальных услуг. Безусловно, это нужно менять, - заявил руководитель Республики. - Повышение заработных плат сотрудникам, улучшение материально–технической базы, улучшение качества и уровня предоставляемых услуг – это те задачи, которые стоят сейчас перед нами, перед профильным министерством, перед теми службами, которые за этим следят и должны это контролировать. Поэтому двигаемся в том направлении, чтобы все деньги, которые поступают в адрес коммунальных предприятий, возвращались в виде качественно выполненных услуг. С одной стороны, это непростая задача, но с другой – если мы эту ситуацию не изменим, это будет крайне неверно и люди нас не поймут. Мы это осознаем.

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