Глава ДНР прокомментировал повышение тарифов на коммунальные услуги

1 июля в ДНР выросли тарифы на коммунальные услуги Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С 1 июля в ДНР выросли тарифы на ЖКХ. Параллельно с этим должно улучшаться материально–техническое обеспечение коммунальных предприятий и качество предоставляемых услуг. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Это те задачи, с которыми нужно справиться. И без роста заработных плат самих сотрудников коммунальных предприятий у нас этого не получится. Это очевидно. При этом опасения, что деньги пойдут «не туда», считаю, в этом случае не оправданы. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что пока еще не все направления закрываются этим повышением, потому что разница между тарифами и себестоимостью услуг остается слишком большой, - отметил Глава Республики. - В прошлом году на возмещение разницы тарифов ЖКХ для населения мы выделили три миллиарда рублей. Казалось бы, очень большие деньги и они должны компенсировать разницу. Но нет. Мы не смогли и близко подойти к тому, чтобы нашим коммунальным предприятиям компенсировать расходы и вывести их на нужный уровень, который даст возможность полноценно функционировать.

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