Глава ДНР Денис Пушилин: Мы привержены достигнутым договоренностям и ценим мир гораздо больше, нежели это делает Украина

Руководитель государства в интервью «Комсомольской правде» заявил, что провокации с украинской стороны продолжаются. Фото: Администрация Главы

В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» Глава Республики Денис Пушилин рассказал, как изменилась ситуация на линии соприкосновения после его заявления об открытии ответного огня с целью защиты населения Республики от 27 июня?

– Это была констатация того, что прописано в Минских соглашениях и дополнительных договоренностях, которые в прошлом году были достигнуты и изложены на бумаге. Поэтому я принял решение задействовать соответствующий пункт договоренностей, который как раз говорит об ответном огне, - заявил Глава ДНР. - Мы привержены достигнутым договоренностям и ценим мир гораздо больше, нежели это делает Украина. Но так ведь не может продолжаться вечно. Гибнут наши военнослужащие. Страдает гражданское население. Уничтожается инфраструктура.

Глава Республики подчеркнул, что сейчас практически ничего не остается незамеченным.

- Наши подразделения ни на что не закрывают глаза. Важно, чтобы Украина это понимала, но провокации продолжаются. Увы, снаряды по нашей территории продолжают прилетать. Украина продолжает нарушать Минские соглашения и все дальше отталкивает от себя Донбасс, - отметил Денис Владимирович.

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