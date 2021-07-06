Компания Vodafone не признает долгов за потребленную электроэнергию в Донбассе

Украинский оператор мобильной связи уклоняется от финансовых обязательств. Фото: Vodafone Ukraine

Украинский оператор мобильной связи Vodafone ушел «в несознанку» - представители компании отказываются обсуждать тему долгов за потребленную в республиках Донбасса электроэнергию. А на все предложения обсудить этот вопрос в рамках переговорного процесса в Минске тактично отмалчиваются. Об этом по итогам сегодняшнего заседания экономической подгруппы заявила пресс-секретарь делегации ЛНР Мария Ковшарь.

- Тему задолженности компании Vodafone за потребленную в Луганской Народной Республике электроэнергию Украина обсуждать не готова. Наши настоятельные просьбы пригласить на заседание представителей этой компании остаются без ответа. По утверждению украинской стороны, сотрудники Vodafone отказываются участвовать в обсуждении этого вопроса, - рассказала она.

При этом, как отметила Мария Ковшарь, Киев по-прежнему блокирует и обсуждение главного для жителей Донбасса вопроса - восстановления социально-экономических связей через линию разграничения.

Читайте также

Представители Киева отказались от переговоров на заседании политгруппы в Минске

Украинская делегация демонстративно покинула видеосвязь после того, как к разговору присоединился общественный деятель от Донецкой Народной Республики (подробнее)