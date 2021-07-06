В ЛНР усилили уголовную ответственность за оправдание нацизма

Реабилитация нацизма признана преступлением против мира и безопасности человечества Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На пленарном заседании Народного Совета ЛНР депутаты ужесточили статью 437 Уголовного кодекса Республики, усилив ответственность граждан за оправдание нацизма. Об этом сообщил советник Генерального прокурора Луганской Народной Республики Максим Обухов.

Теперь под статью закона подпадает и распространение нелицеприятного контента в сети интернет.

- Отрицание приговоров Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран, одобрение их преступлений, равно как и распространение заведомо ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично с использованием телекоммуникационных сетей, а также интернета, как и преступления, совершенные с использованием СМИ, повлекут за собой одинаковую уголовную ответственность, - пояснили в Генпрокуроре.

Там отметили, что такие меры защиты исторической памяти предостерегут людей от совершения подобного рода преступлений.

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