Через гуманитарный коридор под Донецком пропустили 500 человек

На территорию ДНР въехали 186 человек и 28 транспортных средств Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В понедельник линию разграничения под Донецком пересекли полтысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- С подконтрольной Киеву территории через гуманитарный коридор, организованный на пункте пропуска «Еленовка», в Донецкую Народную Республику въехали 186 человек и 28 транспортных средств. В обратную сторону в этот день проследовали 336 человек и 58 автомобилей, - рассказали в ведомстве.

Напомним, на линии соприкосновения между ДНР и Украиной существуют 4 пропускных пункта, однако из-за коронавирусных ограничений сейчас действует только один - «Новотроицкое - Еленовка». Пересечь его при выезде из Республики можно лишь при наличии украинской прописки, а въехать обратно удастся только в том случае, если вы предварительно получили для этого разрешение от специального Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Кроме того, въехать в Республику разрешается также лицам без прописки, участвующим в гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины, или же при наличии гуманитарных и других вынуждающих причин.

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