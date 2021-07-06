Коронавирусную инфекцию в ДНР обнаружили еще у 157 жителей

У части пациентов диагноз установили после сдачи анализов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкой Народной Республике продолжают фиксировать новые случаи заболевания жителей коронавирусом. Опасную инфекцию обнаружили за день еще у 157 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Медики провели 629 новых лабораторных исследований, в ходе которых выявили 123 факта заболевания, а у 34 пациентов диагноз «COVID-19» установили после сдачи анализов, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за прошедшие сутки из больниц выписались 208 выздоровевших пациентов, а вот 14 человек не смогли справиться с осложнениями после болезни и скончались.

С учетом последних обнародованных данных, коронавирусом в ДНР за все время заболели 43 864 человека. Продолжают лечиться в больницах 4 161 пациент, сняты с учета после поправки 36 387 человек, умерли 3 316 жителей.

Кроме того, благодаря методу экспресс-тестирования с марта в Республике выявили 2 004 пациента, которые уже переболели ковидом раньше. В их крови врачи обнаружили антитела.

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