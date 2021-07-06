Жители Приазовья остались без воды из-за крупного порыва на водоводе

Без централизованного водоснабжения осталась треть Новоазовска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В результате крупного порыва на водоводе в центре приморского района в ДНР без воды осталась треть горожан и отдыхающих. Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Минстроя ДНР.

- Из-за порыва на старом водоводе в Новоазовске остановили водопроводную насосную станцию 2-го и 3-го подъемов, которая обеспечивает город водой. Без централизованного водоснабжения осталась третья часть города, - рассказал начальник отдела водоснабжения и водоотведения Сергей Иванов.

Уточняется, что ремонтники уже приступили к устранению аварийной ситуации. Восстановительные работы сотрудники КП «Компания «Вода Донбасса» планируют завершить в течение дня.

Также, по словам Сергея Иванова, без воды пока остаются жители поселка Ольховатка, что под Шахтерском. Здесь проводятся плановые работы по замене арматуры на участке водопровода от Енакиевской фильтровальной станции до Новостожковского водопроводного узла.

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