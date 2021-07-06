Из-за осложнений от коронавируса в ЛНР умерли 2 человека

Главная опасность ковида кроется в его осложнениях и отдаленных последствиях для организма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опасная коронавирусная инфекция продолжает уносить жизни людей. За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике были зафиксированы еще несколько смертей из-за осложнений после болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрировали 2 летальных случая, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, за все время пандемии в Республике уже скончались 488 человек, у которых врачи диагностировали COVID-19.

Всего на данный момент коронавирус был подтвержден у 5 282 человек. Прошли лечение и выписались из больниц 4 551 житель. А 243 человека все еще продолжают бороться с болезнью.

Напомним, в Республике ожидают получения дополнительного объема российских вакцин. Об их поступлении в ближайшее время в ходе «Прямой линии» заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

- Дополнительный объем будет поставлен, - пообещал он.

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