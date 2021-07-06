Под украинскими обстрелами оказались пять сел в ДНР

Днем ранее киевские военные шесть раз нарушили перемирие в Донбассе. Фото: штаб «ООС»
Украинские войска обстреливали территорию Донецкой Народной Республики пять раз за сутки. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 13 единиц, - рассказали наблюдатели.
Уточняется, что в зону обстрелов противника попали сразу несколько сел - Веселое на донецком направлении, а также Ленинское, Григоровка, Таврическое и Старомарьевка на мариупольском.
По селу Григоровка в Тельмановском районе противник выпустил две ракеты ПТРК. Огонь велся из района села Гранитное, где располагаются позиции 93-й мехбригады. Такому же удару подверглось соседнее село Таврическое, по которому были произведены два ракетных выстрела с позиций ВСУ в селе Чермалык.
Напомним, днем ранее подразделения киевской армии шесть раз нарушили перемирие в Донбассе.
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