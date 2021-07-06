МИД ДНР: Включение США в нормандский формат разрушит стену однобокой информационной политики со стороны Украины

В Республике поддерживают любые идеи, которые способны вдохнуть жизнь в Минские соглашения. Фото: dnronline.su

Включение США в переговорный процесс по Донбассу позволит дать «хороший импульс в разрешении конфликта и поиске новых решений по выполнению Минских договоренностей». Об этом заявила полномочный представитель Донецкой Народной Республики на Минской площадке, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

- Мы не приветствуем и не видим возможности изменения нормандского формата в каком бы то ни было виде, в том числе и путем включения США в его состав. Однако допускаем их единоразовое участие на паритетной основе с ЛДНР. Не просто допускаем, а даже выступили с такой инициативой - в отличие от Украины, не ограничиваясь пустыми заявлениями, - говорится в заявлении полпреда.

По мнению Натальи Никоноровой, такое решение позволит не просто оживить Минский процесс, но также обеспечит правдивое освещение конфликта в Донбассе, разрушив пропаганду Киева.

- Это разрушит стену однобокой информационной профанации со стороны Украины. Учитывая влияние американской политики на управление украинским государством, после такой встречи можно надеяться на активизацию процесса по мирному урегулированию конфликта, - отметила она.

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